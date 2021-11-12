Смеетесь над с Саакашвили? Экс-президент Грузии жестко "наехал" на россиян

Маргвелашвили о реакции россиян на видео с Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили отреагировал на реакцию россиян, которые высмеивали видео с Главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.
"Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да, это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!", – написал президент Грузии.
Накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Михеила Саакашвили на которых политика переводили из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани.
Ситуация с Саакашвили
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
- Позже появилось видео, как полуголого Саакашвили толпой занесли в палату. Там он даже пытался устроить разборки с тюремщиками.
- Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.