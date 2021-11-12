Смеетесь над с Саакашвили? Экс-президент Грузии жестко "наехал" на россиян

Маргвелашвили о реакции россиян на видео с Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили отреагировал на реакцию россиян, которые высмеивали видео с Главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да, это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!", – написал президент Грузии.

Накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Михеила Саакашвили на которых политика переводили из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани.

Ситуация с Саакашвили

Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.

Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.

Позже появилось видео, как полуголого Саакашвили толпой занесли в палату. Там он даже пытался устроить разборки с тюремщиками.

Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Задержание Саакашвили