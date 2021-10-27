Саакашвілі відмовився від медичної допомоги

Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ за президента України Міхеїл Саакашвілі, який голодує вже 27 день у в'язниці Руставі, відмовився від будь-якої медичної допомоги.
Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
"Це загроза його життю. У разі погіршення стану здоров'я Міхеїла, прошу негайного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільному медичному закладі", – йдеться у повідомленні.
Стан здоров'я Саакашвілі
Саакашвілі відвідав консиліум лікарів, який рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі та його захисники виступили категорично проти його переведення до клініки 18-го пенітенціарного закладу тому, що політику там не буде забезпечено безпеку.
24 жовтня Саакашвілі довелося прямо у тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи.
27 жовтня до нього приїхала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка повідомила, що політик мав 4 кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники).
Голодуючого Саакашвілі можуть силою змусити їсти. Політик висловився проти цього.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.