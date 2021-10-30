"Фактор Саакашвили играет важную роль". В Грузии начался второй тур местных выборов

Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 30 октября в Грузии начался второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

Как сообщает Sputnik Грузия, избирательные участки открылись в 08:00 (по тбилисскому времени).

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Избирателям 20 городов и районов снова придется голосовать за мэров, так как в первом туре ни один из представленных кандидатов не смог получить поддержку больше половины избирателей.

Теперь выбор ограничен двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в городе или районе. Выиграет же тот кандидат, который просто наберет больше голосов, чем его соперник. В большинстве случаев за кресло мэров будут бороться партии "Грузинская мечта" и оппозиционное политическое объединение "Единое национальное движение".

Тот же принцип действует и во втором туре выборов мажоритарных депутатов совещательных органов районов. Всего, по итогам первого тура, с выбором своего депутата не определились жители 42 отдельных районов в 24 разных городах и селах.

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Правила выборов

В день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.

До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.

Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.

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Саакашвили призвал поддержать оппозицию

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, призывал соотечественников поддержать оппозицию. Политик связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом написал в очередном послании из тюрьмы.

Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину", — заявил он.

Также он отметил, что грузинское власти боятся начинать судебный процесс против него, поскольку не хотят, чтобы люди в стране услышали его голос.

Фактор Миши

Многие в Грузии отмечают, что общество в стране сильно поляризовано – и недавнее громкое возвращение Михеила Саакашвили еще более усилило этот раскол.

"Ты или за Мишу, или против Миши. Среднего почти не дано. У нас еще такое понятие появилось – середняк. То есть не за Мишу, не против Миши. Такие середняки становятся объектами агрессии с обеих сторон", – сказал политолог Торнике Шарашенидзе, передает DW.

По мнению Шарашенидзе , фактор Саакашвили играет сейчас в стране почти что решающую роль. Политолог считает, что лично от экс-президента сегодня зависит очень многое в Грузии.

"Даже не от результатов выборов, а сколько от того, как он будет держаться. Потому что в Грузии политика, к сожалению, по-прежнему персонифицирована. Она тут обычно держится на личностях: Гамсахурдия, Шеварднадзе, Миша Саакашвили, Иванишвили и так далее. Пока что Миша прекрасно держался, честно говоря, я это не ожидал. Человек, такой гиперактивный, привыкший к комфорту, вдруг оказался в тюрьме, он там голодает. Миша проявил характер, мужество", – говорит политолог.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.