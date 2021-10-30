"Фактор Саакашвили играет важную роль". В Грузии начался второй тур местных выборов

Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня, 30 октября в Грузии начался второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.
Как сообщает Sputnik Грузия, избирательные участки открылись в 08:00 (по тбилисскому времени).
Избирателям 20 городов и районов снова придется голосовать за мэров, так как в первом туре ни один из представленных кандидатов не смог получить поддержку больше половины избирателей.
Теперь выбор ограничен двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку в городе или районе. Выиграет же тот кандидат, который просто наберет больше голосов, чем его соперник. В большинстве случаев за кресло мэров будут бороться партии "Грузинская мечта" и оппозиционное политическое объединение "Единое национальное движение".
Тот же принцип действует и во втором туре выборов мажоритарных депутатов совещательных органов районов. Всего, по итогам первого тура, с выбором своего депутата не определились жители 42 отдельных районов в 24 разных городах и селах.
Правила выборов
В день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.
До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.
Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.
Саакашвили призвал поддержать оппозицию
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, призывал соотечественников поддержать оппозицию. Политик связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом написал в очередном послании из тюрьмы.
Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.
"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину", — заявил он.
Также он отметил, что грузинское власти боятся начинать судебный процесс против него, поскольку не хотят, чтобы люди в стране услышали его голос.
Фактор Миши
Многие в Грузии отмечают, что общество в стране сильно поляризовано – и недавнее громкое возвращение Михеила Саакашвили еще более усилило этот раскол.
"Ты или за Мишу, или против Миши. Среднего почти не дано. У нас еще такое понятие появилось – середняк. То есть не за Мишу, не против Миши. Такие середняки становятся объектами агрессии с обеих сторон", – сказал политолог Торнике Шарашенидзе, передает DW.
По мнению Шарашенидзе , фактор Саакашвили играет сейчас в стране почти что решающую роль. Политолог считает, что лично от экс-президента сегодня зависит очень многое в Грузии.
"Даже не от результатов выборов, а сколько от того, как он будет держаться. Потому что в Грузии политика, к сожалению, по-прежнему персонифицирована. Она тут обычно держится на личностях: Гамсахурдия, Шеварднадзе, Миша Саакашвили, Иванишвили и так далее. Пока что Миша прекрасно держался, честно говоря, я это не ожидал. Человек, такой гиперактивный, привыкший к комфорту, вдруг оказался в тюрьме, он там голодает. Миша проявил характер, мужество", – говорит политолог.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.