"Фактор Саакашвілі відіграє важливу роль". У Грузії розпочався другий тур місцевих виборів

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Сьогодні, 30 жовтня у Грузії розпочався другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відіграє важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Михайло Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці.
Як повідомляє Sputnik Грузія, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 (за тбіліським часом)
Виборцям 20 міст і районів знову доведеться голосувати за мерів, оскільки в першому турі жоден із представлених кандидатів не зміг отримати підтримку більше половини виборців.
Тепер вибір обмежений двома кандидатами, які отримали найбільшу підтримку у місті чи районі. Виграє той кандидат, який просто набере більше голосів, ніж його суперник. У більшості випадків за крісло мерів боротимуться партії "Грузинська мрія" та опозиційне політичне об'єднання "Єдиний національний рух".
Той самий принцип діє і у другому турі виборів мажоритарних депутатів дорадчих органів районів. Загалом, за підсумками першого туру, з вибором свого депутата не визначились мешканці 42 окремих районів у 24 різних містах та селах.
Правила виборів
У день виборів заборонено будь-яку передвиборчу рекламу, а також агітацію в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. Також у радіусі 100 метрів буде заборонено облік виборців та зборів людей.
До закриття дільниць заборонено публікацію рейтингів партій та екзитполів.
Самі вибори будуть дійсними за будь-якої явки виборців.
Саакашвілі закликав підтримати опозицію
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у в'язниці Руставі, закликав співвітчизників підтримати опозицію. Політик пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Про це написав у черговому посланні із в'язниці.
Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.
"Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, я житиму чи помру. Яке б ви рішення не ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину", – заявив він.
Також він зазначив, що грузинська влада боїться розпочинати судовий процес проти нього, оскільки не хоче, щоб люди в країні почули його голос.
Фактор Міхеїла
Багато хто в Грузії зазначає, що суспільство в країні сильно поляризоване – і недавнє гучне повернення Міхеїла Саакашвілі ще більше посилило цей розкол.
"Ти або за Мишка, або проти Мишка. Середнього майже не дано. У нас ще таке поняття з'явилося – середняк. Тобто не за Михайла, не проти Михайла. Такі середняки стають об'єктами агресії з обох боків", – сказав політолог Торніке Шарашенідзе, передає DW.
На думку Шарашенідзе, фактор Саакашвілі відіграє зараз у країні майже вирішальну роль. Політолог вважає, що особисто від екс-президента сьогодні залежить дуже багато в Грузії.
"Навіть не від результатів виборів, а скільки від того, як він триматиметься. Тому що в Грузії політика, на жаль, як і раніше, персоніфікована. Вона тут зазвичай тримається на особистостях: Гамсахурдія, Шеварднадзе, Міша Саакашвілі, Іванішвілі і так далі. Поки що Мишко чудово тримався, чесно кажучи, я це не очікував... Людина, така гіперактивна, яка звикла до комфорту, раптом опинилась у в'язниці, вона там голодує", – каже політолог.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денисовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.