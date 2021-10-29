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"От вас зависит, умру ли я": Саакашвили назвал решающую для своей судьбы дату

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 20:47
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Политик связал свою судьбу с результатами грузинских выборов
Саакашвили призвал граждан Грузии прийти на выборы и отдать свои голоса
Саакашвили призвал граждан Грузии прийти на выборы и отдать свои голоса / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Об этом написал в очередном послании из тюрьмы, передает "Интерфакс-Украина".

Политики обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

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"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину", — заявил он.

Также он отметил, что грузинское власти боятся начинать судебный процесс против него, поскольку не хотят, чтобы люди в стране услышали его голос.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждал, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

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Ситуация с Саакашвили в тюрьме

Политик голодает уже 30-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

В этот же день адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

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