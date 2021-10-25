Прячется за колонной и кокетничает с коллегами – первая неделя депутата Дмитрия Разумкова в Раде

У экс-глава парламента начался новый этап в карьере / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава парламента привыкает к новой роли — народного депутата Украины. Уже две недели как Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от должности спикера. За какими переменами, скандалами и заявлениями мы наблюдали на протяжении этого периода — сайт "Сегодня" собрал в одном материале.

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Кресло опустилось

Поскольку Разумков перестал исполнять обязанности спикера, кресло в президиуме пришлось уступить своему преемнику. Новое рабочее место ему выделили подальше от трибуны — в секторе "Европейской солидарности".

Новое рабочее место Дмитрия Разумкова / Фото: Алексей Гончаренко

Мало того, что Разумков больше не сможет наблюдать на каждым депутатом, ему придется дышать в спину Алексею Гончаренко.

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Новое место для Дмитрия Александровича / Фото: Facebook Natalia Yashin

В окружении дам и хорошем настроении

Но, судя по снимках парламентских фотографов, затылок Гончаренко не так интересен Разумкову, как коллеги противоположного пола. То его подловят в обществе Виктории Сюмар и Алены Шкрум...

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Разумков на новом рабочем месте / Фото Андрей Якобчук

...то засекут, как они с Ольгой Саладухой друг другу строят глазки.

"Перестрелка" взглядами с коллегой по парламенту / Фото Андрей Якобчук

В разные дни Разумкова фиксировали хохочущим в компании нардепа Оксаны Дмитриевой и других коллег.

Хорошее настроение на заседании парламента /Фото: Новини Live

Не прочь бывший глава и сделать пару фото с гостьями Верховной рады.

Снимок на память о парламенте / Фото Андрей Якобчук

Ближе к народу

Все два года мы видели Дмитрия Александровича либо под куполом, либо на пресс-поинте, либо на телеэфирах. Но представить спикера, гуляющего по улице, было сложно. После отставки политик смог себе это позволить. Журналисты сфотографировали его на улице Грушевского, где он пообщался с простыми украинцами.

После отставки Разумков решил пройтись по улице Грушевского / Фото "Сегодня"

Один в поле

Лишившись статуса второго человека в стране, экс-спикер заявил, что теперь он внефракционный нардеп, поэтому имеет право присоединится к любой фракции. Ранее мы писали о том,кто согласился бы взять в свою команду Разумкова.

Но позже все переигралось. Нардеп стал настаивать на том, что он автоматически возвращается в "Слугу народа". Именно от этой политсилы политик был избран в парламент под первым номером.

На официальном сайте Верховной Рады значится, что Разумков "не входит в состав какой-либо фракции".

Сайт ВРУ говорит о том, что Разумков внефракционный, он же утверждает, что состоит в "Слуге народа" / Скриншот портал Верховной рады

Мандат в зоне риска

Такая колизия спровоцировала слухи о том, что Дмитрий Александрович может и вовсе лишится депутатского удостоверения. Об этом намекнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. С ним у Разумкова возник конфликт, который длится уже больше недели. На заявления об изгнании из парламента политик отвечает с сарказмом:

"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса".

Чем рискует Разумков, если ему укажут на дверь, читайте в нашем материале.

Между Разумковым и Арахамией возникла конфронтация / Фото: Дмитрий Ларин

Запасной аэродром

Пока судьба депутатства висит на волоске, Разумков ищет новые пути реализации своего политического потенциала. Открыто заявляет, что готовится собирать собственную команду и в будущем создать партию. В неё могли бы войти и представители монобольшинства об этом мы писали ранее.

При этом скорее всего, депутат не будет объединятьсяс политиками с большим бекграундом такими, как Аваков, Кличко или Гройсман.

Но в украинской политике может случится все, что угодно. Тем более, что недавно фотографы зафиксировали, как Разумков общается за колоннами с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко.

Разумкова заметили за разговором с Порошенко / Фото Ян Доброносов

Остались незаконченные дела

Разногласия возникли и в вопросе, кто же будет подписывать законопроект об олигархах, за который проголосовал парламент еще во главе с Разумковым. Бывший глава настаивает, что эту тему должен закрыть именно он. Новый спикер Руслан Стефанчук к документу пока не притрагивался. В результате, его решили вынести на повторное голосование из-за неточностей.

Интересно, что не успел Стефанчук занять место Разумкова, уже нашлись желающие его отстранить. Сам экс-глава парламента с такого заявления только посмеялся.

Реакция Дмитрия Разумкова / Скриншот с эфира "Украина 24"

Не отличник, но твердый хорошист

В новой ипостаси Дмитрий Разумков не отметил свое присутствие на заседании всего два раза. Голосовал когда как. В некоторые дни рассмотрения законопроектов игнорировал. Но, например, в четверг, только один раз не нажал на кнопку.

Голосования Разумкова в парламенте за последнюю неделю / Скриншот с портала Верховной Рады

Депутат поддержал запросы к президенту по поводу награждения государственной наградой чемпиона мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика и недопущения повышения тарифов на коммуналку.

А ещё он "за" присвоение звания "Заслуженный изобретатель Украины" нардепу Гео Леросу. Такой странный запрос зарегистрировал нардеп Гончаренко за заслуги своего коллеги "в развитии изобретательства в области использования инструмента депутатского запроса в Верховной Раде Украины".

За большинство правок по госбюджету на 2022-й год Разумков не голосовал или воздержался.

Примечательно, что с трибуны избранник ни разу не выступил.