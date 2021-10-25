Прячется за колонной и кокетничает с коллегами – первая неделя депутата Дмитрия Разумкова в Раде

У экс-глава парламента начался новый этап в карьере / Коллаж "Сегодня"
Бывший глава парламента привыкает к новой роли — народного депутата Украины. Уже две недели как Верховная Рада отстранила Дмитрия Разумкова от должности спикера. За какими переменами, скандалами и заявлениями мы наблюдали на протяжении этого периода — сайт "Сегодня" собрал в одном материале.
Кресло опустилось
Поскольку Разумков перестал исполнять обязанности спикера, кресло в президиуме пришлось уступить своему преемнику. Новое рабочее место ему выделили подальше от трибуны — в секторе "Европейской солидарности".
Мало того, что Разумков больше не сможет наблюдать на каждым депутатом, ему придется дышать в спину Алексею Гончаренко.
В окружении дам и хорошем настроении
Но, судя по снимках парламентских фотографов, затылок Гончаренко не так интересен Разумкову, как коллеги противоположного пола. То его подловят в обществе Виктории Сюмар и Алены Шкрум...
...то засекут, как они с Ольгой Саладухой друг другу строят глазки.
В разные дни Разумкова фиксировали хохочущим в компании нардепа Оксаны Дмитриевой и других коллег.
Не прочь бывший глава и сделать пару фото с гостьями Верховной рады.
Ближе к народу
Все два года мы видели Дмитрия Александровича либо под куполом, либо на пресс-поинте, либо на телеэфирах. Но представить спикера, гуляющего по улице, было сложно. После отставки политик смог себе это позволить. Журналисты сфотографировали его на улице Грушевского, где он пообщался с простыми украинцами.
Один в поле
Лишившись статуса второго человека в стране, экс-спикер заявил, что теперь он внефракционный нардеп, поэтому имеет право присоединится к любой фракции. Ранее мы писали о том,кто согласился бы взять в свою команду Разумкова.
Но позже все переигралось. Нардеп стал настаивать на том, что он автоматически возвращается в "Слугу народа". Именно от этой политсилы политик был избран в парламент под первым номером.
На официальном сайте Верховной Рады значится, что Разумков "не входит в состав какой-либо фракции".
Мандат в зоне риска
Такая колизия спровоцировала слухи о том, что Дмитрий Александрович может и вовсе лишится депутатского удостоверения. Об этом намекнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. С ним у Разумкова возник конфликт, который длится уже больше недели. На заявления об изгнании из парламента политик отвечает с сарказмом:
"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса".
Чем рискует Разумков, если ему укажут на дверь, читайте в нашем материале.
Запасной аэродром
Пока судьба депутатства висит на волоске, Разумков ищет новые пути реализации своего политического потенциала. Открыто заявляет, что готовится собирать собственную команду и в будущем создать партию. В неё могли бы войти и представители монобольшинства об этом мы писали ранее.
При этом скорее всего, депутат не будет объединятьсяс политиками с большим бекграундом такими, как Аваков, Кличко или Гройсман.
Но в украинской политике может случится все, что угодно. Тем более, что недавно фотографы зафиксировали, как Разумков общается за колоннами с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко.
Остались незаконченные дела
Разногласия возникли и в вопросе, кто же будет подписывать законопроект об олигархах, за который проголосовал парламент еще во главе с Разумковым. Бывший глава настаивает, что эту тему должен закрыть именно он. Новый спикер Руслан Стефанчук к документу пока не притрагивался. В результате, его решили вынести на повторное голосование из-за неточностей.
Интересно, что не успел Стефанчук занять место Разумкова, уже нашлись желающие его отстранить. Сам экс-глава парламента с такого заявления только посмеялся.
Не отличник, но твердый хорошист
В новой ипостаси Дмитрий Разумков не отметил свое присутствие на заседании всего два раза. Голосовал когда как. В некоторые дни рассмотрения законопроектов игнорировал. Но, например, в четверг, только один раз не нажал на кнопку.
Депутат поддержал запросы к президенту по поводу награждения государственной наградой чемпиона мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика и недопущения повышения тарифов на коммуналку.
А ещё он "за" присвоение звания "Заслуженный изобретатель Украины" нардепу Гео Леросу. Такой странный запрос зарегистрировал нардеп Гончаренко за заслуги своего коллеги "в развитии изобретательства в области использования инструмента депутатского запроса в Верховной Раде Украины".
За большинство правок по госбюджету на 2022-й год Разумков не голосовал или воздержался.
Примечательно, что с трибуны избранник ни разу не выступил.