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Объединение? Разумков ответил на слухи о союзе с Аваковым и еще двумя политиками

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
18 октября, 13:05
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Внефракционный нардеп рассматривает возможность участия в следующей избирательной кампании
Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после отставки не планирует создавать политические союзы с Виталием Кличко, Арсеном Аваковым или Владимиром Гройсманом. Переговоры по объединению внефракционный нардеп не ведет.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

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"У меня сейчас нет переговоров с коллегами. С другой стороны, я не думаю, что это реалистичный сценарий, о котором сейчас говорят. У каждого свое направление, у каждого свое видение", — сказал экс-спикер Рады.

Внефракционный нардеп отметил, что вышеперечисленные политики идут своей дорогой и объединение с ними вряд ли возможно.

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня — с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", — добавил Разумков.

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По его словам, он пойдет на следующие выборы при условии, если будет видеть поддержку со стороны украинцев.

Отставка Разумкова

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