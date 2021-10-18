Об'єднання? Разумков відповів на чутки про союз з Аваковим і ще двома політиками

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після відставки не планує створювати політичні союзи з Віталієм Кличком, Арсеном Аваковим або Володимиром Гройсманом. Переговори по об'єднанню позафракційний нардеп не веде.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.
"У мене зараз немає переговорів з колегами. З іншого боку, я не думаю, що це реалістичний сценарій, про який зараз говорять. У кожного свій напрямок, у кожного своє бачення", – сказав ексспікер Ради.
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Позафракційний нардеп зазначив, що перераховані вище політики йдуть своєю дорогою і об'єднання з ними навряд чи можливо.
"Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича … кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проекти. Але станом на сьогодні — з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе", — додав Разумков.
За його словами, він піде на наступні вибори за умови, якщо буде бачити підтримку з боку українців.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був сьогодні призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.