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Об'єднання? Разумков відповів на чутки про союз з Аваковим і ще двома політиками

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 жовтня, 13:05
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Позафракційний нардеп розглядає можливість участі у наступній виборчій кампанії
Разумков назвав прізвища політиків, з якими не буде об'єднуватися перед виборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Разумков назвав прізвища політиків, з якими не буде об'єднуватися перед виборами. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після відставки не планує створювати політичні союзи з Віталієм Кличком, Арсеном Аваковим або Володимиром Гройсманом. Переговори по об'єднанню позафракційний нардеп не веде.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

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"У мене зараз немає переговорів з колегами. З іншого боку, я не думаю, що це реалістичний сценарій, про який зараз говорять. У кожного свій напрямок, у кожного своє бачення", – сказав ексспікер Ради.

Позафракційний нардеп зазначив, що перераховані вище політики йдуть своєю дорогою і об'єднання з ними навряд чи можливо.

"Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича … кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проекти. Але станом на сьогодні — з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе", — додав Разумков.

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За його словами, він піде на наступні вибори за умови, якщо буде бачити підтримку з боку українців.

Відставка Разумкова

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