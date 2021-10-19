Снова в "Слуге народа"? Разумков рассказал о своем членстве во фракции

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков считает, что он является членом фракции "Слуга народа". Но при этом допускает, что его вскоре могут исключить.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в парламенте.
"В свое время, 29 августа, я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту, председатель ВР не входит в состав какой-либо фракции. После завершения моей каденции на этом посту, я автоматически возвращаюсь во фракцию, поэтому и написал письмо Арахамие", – заявил Разумков.
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На прямой вопрос, является ли он членом "Слуги народа", Разумков ответил: "Я думаю, что, к сожалению, для коллег, да".
Отметим, на сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.