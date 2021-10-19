Снова в "Слуге народа"? Разумков рассказал о своем членстве во фракции

После отстранения с поста спикера парламента Разумков написал письмо главе СН Давиду Арахамии

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков считает, что он является членом фракции "Слуга народа". Но при этом допускает, что его вскоре могут исключить.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в парламенте.

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"В свое время, 29 августа, я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту, председатель ВР не входит в состав какой-либо фракции. После завершения моей каденции на этом посту, я автоматически возвращаюсь во фракцию, поэтому и написал письмо Арахамие", – заявил Разумков.

На прямой вопрос, является ли он членом "Слуги народа", Разумков ответил: "Я думаю, что, к сожалению, для коллег, да".

Отметим, на сайте парламента Дмитрий Разумков указан как внефракционный депутат.

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Отставка Разумкова