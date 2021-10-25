Ховається за колоною і кокетує з колегами – перший тиждень депутата Дмитра Разумкова в Раді

У екс голови парламенту почався новий епат у кар'єрі/ Колаж "Сьогодні"

Колишній глава парламенту звикає до нової ролі – народного депутата України. Уже два тижні, як Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова з посади спікера. За якими змінами, скандалами і заявами ми спостерігали впродовж цього періоду – сайт "Сьогодні" зібрав в одному матеріалі.

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Крісло опустилося

Оскільки Разумков перестав виконувати обов'язки спікера, кріслом у президії довелося поступитися своєму наступнику. Нове робоче місце йому виділили подалі від трибуни – в секторі "Європейської солідарності".

Нове робоче місце Дмитра Разумкова / Фото: Олексій Гончаренко

Мало того, що Разумков більше не зможе спостерігати на кожним депутатом, йому доведеться дихати в спину Олексію Гончаренку.

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Нове місце для Дмитра Олександровича / Фото: Facebook Natalia Yashin

В оточенні дам і хорошому настрої

Але, судячи зі знімків парламентських фотографів, потилиця Гончаренка не така цікава Разумкову, як колеги протилежної статі. То його підловлять у товаристві Вікторії Сюмар та Олени Шкрум...

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Разумков на новому робочому місці / Фото: Андрій Якобчук

...то спіймають на тому, як вони з Ольгою Саладухою один одному стріляють очима.

"Перестрілка" поглядами з колегою по парламенту / Фото: Андрій Якобчук

У різні дні Разумкова фіксували регочучим у компанії нардепа Оксани Дмитрієвої та інших колег.

Гарний настрій на засіданні парламенту /Фото: Новини Live

Не проти колишній глава і зробити пару фото з гостями Верховної Ради.

Знімок на пам'ять про парламент / Фото: Андрій Якобчук

Ближче до народу

Всі два роки ми бачили Дмитра Олександровича або під куполом, або на преспоінті, або на телеефірах. Але уявити спікера, який гуляє вулицею, було складно. Після відставки політик зміг собі це дозволити. Журналісти сфотографували його на вулиці Грушевського, де він поспілкувався з простими українцями.

Після відставки Разумков вирішив пройтися вулицею Грушевського / Фото: "Сьогодні"

Один у полі

Втративши статусу другої людини в країні, ексспікер заявив, що тепер він позафракційний нардеп, тому має право приєднатися до будь-якої фракції. Раніше ми писали про те, хто погодився б узяти в свою команду Разумкова.

Але пізніше все перегралося. Нардеп став наполягати на тому, що він автоматично повертається в "Слугу народу". Саме від цієї політсили політик був обраний до парламенту під першим номером.

На офіційному сайті Верховної Ради значиться, що Разумков "не входить до складу будь-якої фракції".

Сайт ВРУ говорить про те, що Разумков позафракційний, він же стверджує, що перебуває в "Слузі народу" / Скріншот портал Верховної Ради

Мандат у зоні ризику

Така колізія спровокувала чутки про те, що Дмитро Олександрович може і зовсім позбутися депутатського посвідчення. Про це натякнув глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. З ним у Разумкова виник конфлікт, який триває вже більше тижня. На заяви про вигнання з парламенту політик відповідає з сарказмом:

"Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання".

Чим ризикує Разумков, якщо йому вкажуть на двері, читайте у нашому матеріалі.

Між Разумковим і Арахамією виникла конфронтациія / Фото: Дмитро Ларін

Запасний аеродром

Поки доля депутатства висить на волосині, Разумков шукає нові шляхи реалізації свого політичного потенціалу. Відкрито заявляє, що готується збирати власну команду і в майбутньому створити партію. У неї могли б увійти і представники монобільшості – про це ми писали раніше.

При цьому, швидше за все, депутат не об'єднуватиметься з політиками з великим бекграундом, такими як Аваков, Кличко чи Гройсман.

Але в українській політиці може трапитися все що завгодно. Тим більше що недавно фотографи зафіксували, як Разумков спілкується за колонами з лідером "Євросолідарності" Петром Порошенком.

Разумкова помітили за розмовою с Порошенком / Фото: Ян Доброносов

Залишилися незакінчені справи

Розбіжності виникли і в питанні, хто ж буде підписувати законопроєкт про олігархів, за який проголосував парламент ще на чолі з Разумковим. Колишній глава наполягає, що цю тему повинен закрити саме він. Новий спікер Руслан Стефанчук до документа поки не торкався. В результаті його вирішили винести на повторне голосування через неточності.

Цікаво, що не встиг Стефанчук зайняти місце Разумкова, як вже знайшлися бажаючі його відсторонити. Сам ексглава парламенту з такої заяви тільки посміявся.

Реакція Дмитра Разумкова / Скріншот с ефіру "Україна 24"

Не відмінник, але твердий хорошист

У новій іпостасі Дмитро Разумков не відзначив свою присутність на засіданні всього двічі. Голосував коли як. В деякі дні розгляд законопроєктів ігнорував. Але, наприклад, у четвер, тільки один раз не натиснув на кнопку.

Голосування Разумкова в парламенті за останній тиждень / Скріншот з порталу Верховної Ради

Депутат підтримав запити до президента стосовно нагородження державною нагородою чемпіона світу за версіями WBA super, WBO, IBF і IBO у важкій вазі Олександра Усика і недопущення підвищення тарифів на комуналку.

А ще він "за" присвоєння звання "Заслужений винахідник України" нардепу Гео Леросу. Такий дивний запит зареєстрував нардеп Гончаренко за заслуги свого колеги "у розвитку винахідництва в галузі використання інструменту депутатського запиту у Верховній Раді України".

За більшість правок щодо держбюджету на 2022 й рік Разумков не голосувала або утримався.

Примітно, що з трибуни обранець ні разу не виступив.