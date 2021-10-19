Знову у "Слузі народу"? Разумков розповів про своє членство у фракції

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков вважає, що він є членом фракції "Слуга народу". Але при цьому допускає, що його незабаром можуть виключити.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами в парламенті.
"Свого часу, 29 серпня, я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно з Регламентом, голова ВР не входить до складу будь-якої фракції. Після завершення моєї каденції на цій посаді, я автоматично повертаюся до фракції, тому і написав листа Арахамії", – заявив Разумков.
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На пряме запитання, чи є він членом "Слуги народу", Разумков відповів: "Я думаю, що, на жаль, для колег, так".
Зазначимо, на сайті парламенту Дмитро Разумков вказаний як позафракційний депутат.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був сьогодні призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.