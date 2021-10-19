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Знову у "Слузі народу"? Разумков розповів про своє членство у фракції

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 12:47
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Після відсторонення з посади спікера парламенту Разумков написав листа голові СН Давиду Арахамії
Дмитро Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Дмитро Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков вважає, що він є членом фракції "Слуга народу". Але при цьому допускає, що його незабаром можуть виключити.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в парламенті.

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"Свого часу, 29 серпня, я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно з Регламентом, голова ВР не входить до складу будь-якої фракції. Після завершення моєї каденції на цій посаді, я автоматично повертаюся до фракції, тому і написав листа Арахамії", – заявив Разумков.

На пряме запитання, чи є він членом "Слуги народу", Разумков відповів: "Я думаю, що, на жаль, для колег, так".

Зазначимо, на сайті парламенту Дмитро Разумков вказаний як позафракційний депутат.

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Відставка Разумкова

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