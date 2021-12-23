Женщин уволят с работы? Гриценко заявил о полном провале воинского учета

Авторы не учли все факторы и последствия изданного приказа

Для реализации приказа Минобороны потребуется много времени / Фото: Коллаж: Сегодня

Выполнение приказа Минобороны о воинском учете женщин задача практически неподъемная. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"На воинский учет необходимо будет поставить женщин более 100 специальностей. Понимая масштабы этой работы, для исполнения приказа требуется полтора-два года минимум, и это в мирных условиях, и когда военкоматы будут расположены в каждом районе", – сказал он.

По его словам, находясь в состоянии войны, с учетом децентрализации, депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с ковидом), – эта задача практически неподъемна.

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Гриценко считает, что авторы – разработчики приказа (Минобороны, МВД, СБУ, СВР) и Минюст скорее всего не понимали все факторы и последствия изданного приказа.

Суть приказа

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значиться в нем до 60 лет.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

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Штрафы за уклонение

По статье 210 КУоАП установлен штраф для военнообязанных за нарушение правил воинского учета. За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течение года тоже будет штраф. Женщины заплатят от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас работнице, которая не станет на воинский учет, грозит админштраф от 850 до 1700 гривен.