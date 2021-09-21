Ждать ли Украине "Железный купол" от США? Зеленский дал ответ

Недавно в проект оборонного бюджета США внесли предложение о передаче Украине двух батарей ПРО

Президент подтвердил, что Украина действительно может получить систему ПРО. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН рассказал, что пока еще рано говорить о поставке США в Украину системы противоракетной обороны "Железный купол", о чем на днях намекнули американские политики.

Об этом сообщает телеканал ДОМ.

Реклама

По его словам, в ближайшее время в Украину приедет с официальным визитом делегация из США во главе с министром обороны, в том числе и для обсуждения вопросов поставок вооружений Украине.

"В СМИ мы слышали, можно сказать, некоторые сигналы насчет ракетной поддержки Украины, я имею ввиду, что о Железном куполе еще рано говорить, но вы слышали эти месседжи от США. Я думаю, результаты от поездки будут, и будут серьезные … Но это не окончательный результат. Окончательный, когда это превращается даже не в контракты, а в конкретные действия", – сказал президент в Нью-Йорке.

Также Киев ждет ответа от администрации Байдена по плану трансформации Украины, который Зеленский представлял во время недавнего визита в США.

Что такое "Железный купол"

Система противоракетной обороны Iron Dome была создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и начала использоваться армией Израиля с 2011 года. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

"Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

Реклама

Также мы писали, что в Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол". Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорил министр Андрей Таран.