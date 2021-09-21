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Ждать ли Украине "Железный купол" от США? Зеленский дал ответ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 сентября, 12:00
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Недавно в проект оборонного бюджета США внесли предложение о передаче Украине двух батарей ПРО
Президент подтвердил, что Украина действительно может получить систему ПРО. Коллаж "Сегодня"
Президент подтвердил, что Украина действительно может получить систему ПРО. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН рассказал, что пока еще рано говорить о поставке США в Украину системы противоракетной обороны "Железный купол", о чем на днях намекнули американские политики.

Об этом сообщает телеканал ДОМ.

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По его словам, в ближайшее время в Украину приедет с официальным визитом делегация из США во главе с министром обороны, в том числе и для обсуждения вопросов поставок вооружений Украине.

"В СМИ мы слышали, можно сказать, некоторые сигналы насчет ракетной поддержки Украины, я имею ввиду, что о Железном куполе еще рано говорить, но вы слышали эти месседжи от США. Я думаю, результаты от поездки будут, и будут серьезные … Но это не окончательный результат. Окончательный, когда это превращается даже не в контракты, а в конкретные действия", – сказал президент в Нью-Йорке.

Также Киев ждет ответа от администрации Байдена по плану трансформации Украины, который Зеленский представлял во время недавнего визита в США.

Что такое "Железный купол"

  • Система противоракетной обороны Iron Dome была создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и начала использоваться армией Израиля с 2011 года. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.
  • "Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
  • Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.
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Также мы писали, что в Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол". Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорил министр Андрей Таран.

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