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Чи чекати Україні "Залізний купол" від США? Зеленський відповів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 вересня, 12:00
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Нещодавно в проєкт оборонного бюджету США внесли пропозицію про передачу Україні двох батарей ПРО
Президент підтвердив, що Україна дійсно може отримати систему ПРО. Колаж "Сьогодні"
Президент підтвердив, що Україна дійсно може отримати систему ПРО. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН розповів, що поки ще рано говорити про постачання США в Україну системи протиракетної оборони "Залізний купол", про що днями натякнули американські політики.

Про це повідомляє телеканал ДОМ.

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За його словами, найближчим часом в Україну приїде з офіційним візитом делегація з США на чолі з міністром оборони, в тому числі і для обговорення питань поставок озброєнь Україні.

"У ЗМІ ми чули, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, я маю на увазі, що про "Залізний купол ще рано говорити, але ви чули ці меседжі від США. Я думаю, результати від поїздки будуть, і будуть серйозні ... Але це не остаточний результат. Остаточний, коли це перетворюється навіть не в контракти, а в конкретні дії", – сказав президент в Нью-Йорку.

Також Київ чекає відповіді від адміністрації Байдена щодо плану трансформації України, який Зеленський представляв під час недавнього візиту в США.

Що таке "Залізний купол"

  • Система протиракетної оборони Iron Dome була створена ізраїльською оборонної компанією Rafael у партнерстві з Raytheon і почала використовуватися армією Ізраїлю з 2011 року. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.
  • "Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.
  • Система ПРО складається з радару і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і ймовірну ціль. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.
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Також ми писали, що в Україні може з'явитися своя система ПРО "Залізний купол". Міноборони ще минулого року почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, говорив міністр Андрій Таран.

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