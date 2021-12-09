В России Владимир Зеленский получил высокую должность

Однофамилец президента Украины займется разработкой новой экономической модели системы здравоохранения

Экс-глава московского фонда ОМС Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший глава московского фонда ОМС (обязательного медицинского страхования) Владимир Зеленский (тезка президента Украины) назначен первым заместителем министра здравоохранения России.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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"У министра здравоохранения появился еще один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", – говорится в сообщении.

Зеленский с 2000 по 2007 год работал в департаменте бюджетной политики Минфина, в 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. С 2012 года руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил московский фонд ОМС.

Зеленский дважды попался на краже

Однофамильцы президента встречаются и в Украине. Так, в ноябре 2021 года мир узнал об Игоре Зеленском из Луцка. Популярность он, правда, приобрел не за заслуги перед обществом, а скорее наоборот. Он дважды попался на краже мяса и попал за решетку на четыре года, об этом сообщает my.ua.

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