У Росії Володимир Зеленський отримав високу посаду

Тезко президента України займеться розробкою нової економічної моделі системи охорони здоров'я

Ексголова московського фонду ОМС Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнього голову московського фонду ОМС (обов'язкового медичного страхування) Володимира Зеленського (тезка президента України) призначено першим заступником міністра охорони здоров'я Росії.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

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"У міністра охорони здоров'я з’явився ще один перший заступник. На цю посаду розпорядженням уряду призначено Володимира Зеленського", – йдеться у повідомленні.

Зеленський з 2000 до 2007 року працював у департаменті бюджетної політики Мінфіну, 2007 року став помічником міністра охорони здоров'я та соціального розвитку, потім очолив департамент розвитку медичного страхування. З 2012 року керував департаментом бюджетної політики у галузях соціальної сфери та науки. 2014 року очолив московський фонд ОМС.

Зеленський двічі попався на крадіжці

Тезки президента зустрічаються і в Україні. Так, у листопаді 2021 року світ дізнався про Ігоря Зеленського з Луцька. Популярність він, щоправда, набув не за заслуги перед суспільством, а скоріше навпаки. Він двічі попався на крадіжці м'яса та потрапив за ґрати на чотири роки, про це повідомляє my.ua.

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