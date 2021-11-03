Зеленский "выбил" от США громкое обещание по Украине

Президент Украины встретился с госсекретарем США на климатическом саммите

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве. Фото: Reuters, архив

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с "Северным потоком-2".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на климатическом саммите COP26, сообщает пресс-служба Госдепа США.

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Как отмечается, он подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2" – говорится в заявлении.

Также Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.

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США о поддержке Украины в случае эскалации агрессии РФ

Энтони Блинкен на слушаниях, в которых участвовали американские конгрессмены и которые были посвящены выводу войск США из Афганистана, сказал, что Вашингтон будет выполнять все обязательства перед Киевом в части безопасности.

Подробности: Один из конгрессменов-республиканцев спросил у госсекретаря, подтверждает ли сейчас администрация Байдена намерения делать все возможное для того, чтобы поддержать "друзей в Украине в случае агрессии со стороны РФ". Блинкен на этот вопрос ответил утвердительно, сказав, что это произойдет "совершенно точно".

По словам госсекретаря, США собираются выполнять все взятые перед Украиной обязательства, при этом имеются в виду и те, которые Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в начале сентября.

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"Северный поток – 2"