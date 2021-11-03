Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Зеленский "выбил" от США громкое обещание по Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
3 ноября, 11:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Украины встретился с госсекретарем США на климатическом саммите
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве. Фото: Reuters, архив
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве. Фото: Reuters, архив

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с "Северным потоком-2".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на климатическом саммите COP26, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Реклама

Как отмечается, он подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал шаги Украины по преодолению коррупции и подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом "Северный поток-2" – говорится в заявлении.

Также Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.

Реклама

США о поддержке Украины в случае эскалации агрессии РФ

Энтони Блинкен на слушаниях, в которых участвовали американские конгрессмены и которые были посвящены выводу войск США из Афганистана, сказал, что Вашингтон будет выполнять все обязательства перед Киевом в части безопасности.

Подробности: Один из конгрессменов-республиканцев спросил у госсекретаря, подтверждает ли сейчас администрация Байдена намерения делать все возможное для того, чтобы поддержать "друзей в Украине в случае агрессии со стороны РФ". Блинкен на этот вопрос ответил утвердительно, сказав, что это произойдет "совершенно точно".

По словам госсекретаря, США собираются выполнять все взятые перед Украиной обязательства, при этом имеются в виду и те, которые Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в начале сентября.

Реклама

"Северный поток – 2"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

3 ноября 1991. В Киеве состоялся Собор Украинской Православной церкви, на котором одобрено обращение к патриарху Московскому и всея Руси.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3664

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

153 353

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять