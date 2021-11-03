Зеленський "вибив" від США гучну обіцянку по Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2".
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на кліматичному саміті COP26, повідомляє пресслужба Держдепу США.
Як зазначається, він підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Далі по темі
"Він привітав кроки України щодо корупції і підкреслив, що разом з їхніми союзниками та партнерами США продовжуватимуть посилювати енергетичну безпеку України, у тому числі шляхом зменшення ризиків, що виходять від трубопроводу "Північний потік-2", – йдеться у заяві.
Також Блінкен привітав кроки, які запроваджує Україна для боротьби з корупцією.
США про підтримку України у разі ескалації агресії РФ
Ентоні Блінкен на слуханнях, у яких брали участь американські конгресмени та які були присвячені виведенню військ США з Афганістану, сказав, що Вашингтон виконуватиме всі зобов'язання перед Києвом щодо безпеки.
Подробиці: Один із конгресменів-республіканців запитав у держсекретаря, чи підтверджує зараз адміністрація Байдена наміри робити все можливе для того, щоб підтримати "друзів в Україні у разі агресії з боку РФ". Блінкен на це питання відповів стверджувально, сказавши, що це станеться "цілком точно".
За словами держсекретаря, США мають намір виконувати всі взяті перед Україною зобов'язання, при цьому маються на увазі й ті, які Джо Байден та Володимир Зеленський обговорювали на початку вересня.
"Північний потік – 2"
- Сертифікація "Північного потоку – 2" затягнеться до березня 2022 року, тож розпочати роботу російський трубопровід зможе не раніше цього терміну. Про це заявив радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає агенція Reuters.
- Раніше Кулеба звинуватив Путіна та РФ в енергетичному шантажі Європи.
- Сертифікувати трубопровід повинен німецький регулятор, що розглядає подану заявку протягом чотирьох місяців.
- 18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь у процесі сертифікації російського газопроводу з метою довести його небезпеку та не дати запустити в роботу.
- Раніше аналітик Олексій Лупоносов у коментарі "Сьогодні" розповідав, що газопровід не зможе допомогти Європі цієї зими, оскільки злагоджену роботу можна досягти лише в кінці опалювального сезону.
- 26 жовтня Міністерство економіки ФРН зазначило, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не ставить під загрозу безпеку постачання газу до Німеччини та ЄС, йдеться у заяві відомства, яку цитує Bloomberg.