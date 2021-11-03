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СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський "вибив" від США гучну обіцянку по Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 11:46
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Президент України зустрівся із держсекретарем США на кліматичному саміті
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен під час пресконференції у Києві. Фото: Reuters, архів
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен під час пресконференції у Києві. Фото: Reuters, архів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать зміцнювати енергетичну безпеку України, у тому числі за рахунок зниження ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2".

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на кліматичному саміті COP26, повідомляє пресслужба Держдепу США.

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Як зазначається, він підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Він привітав кроки України щодо корупції і підкреслив, що разом з їхніми союзниками та партнерами США продовжуватимуть посилювати енергетичну безпеку України, у тому числі шляхом зменшення ризиків, що виходять від трубопроводу "Північний потік-2", – йдеться у заяві.

Також Блінкен привітав кроки, які запроваджує Україна для боротьби з корупцією.

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США про підтримку України у разі ескалації агресії РФ

Ентоні Блінкен на слуханнях, у яких брали участь американські конгресмени та які були присвячені виведенню військ США з Афганістану, сказав, що Вашингтон виконуватиме всі зобов'язання перед Києвом щодо безпеки.

Подробиці: Один із конгресменів-республіканців запитав у держсекретаря, чи підтверджує зараз адміністрація Байдена наміри робити все можливе для того, щоб підтримати "друзів в Україні у разі агресії з боку РФ". Блінкен на це питання відповів стверджувально, сказавши, що це станеться "цілком точно".

За словами держсекретаря, США мають намір виконувати всі взяті перед Україною зобов'язання, при цьому маються на увазі й ті, які Джо Байден та Володимир Зеленський обговорювали на початку вересня.

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"Північний потік – 2"

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