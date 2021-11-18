Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 28 сотрудников спецслужб РФ (23 граждан России и 5 граждан Украины).
Соответствующий указ №584/2021 опубликован на сайте главы государства.
Санкции предусматривают:
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- блокировку активов,
- ограничение торговых операций,
- прекращение транзита ресурсов,
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
- остановку выполнения экономических обязательств,
- запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил в силу в день опубликования.
Как развивались события
Санкции против этих людей СНБО предложил ввести еще 20 августа. Тогда секретарь Совета Алексей Данилов заявлял, что они являются сотрудниками разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях.
Кроме того, Министерство иностранных дел должно обратиться к США и Евросоюзу с просьбой наложить аналогичные ограничения на этих людей.
Ранее мы сообщали, что Зеленский ударил по России новыми санкциями.
Также напомним, ЕС наказал режим Лукашенко новыми санкциями.