Зеленский "ударил" по России новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России. Соответствующие указы №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.
Санкции были введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму Российской Федерации и нарушению прав человека на территории временно оккупированного полуострова Крым.
Ранее Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
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В заявлении МИД говорилось, что Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Давление на Россию
- 5 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое в тот же день решение СНБО страны о применении персональных санкций в отношении 95 граждан Украины и России, причастных к выборам в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе.
- 15 октября СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
- 22 августа состоялся рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского государства заявил, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.
- Первые ограничительные меры были введены Украиной в 2015 году, тогда в списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.