Зеленский "ударил" по России новыми санкциями

Санкции были введены против около 140 физических и 50 юридических лиц

Украина ввела новые санкции против России / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России. Соответствующие указы №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в сообщении.

Санкции были введены в отношении 140 физических и 50 юридических лиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму Российской Федерации и нарушению прав человека на территории временно оккупированного полуострова Крым.

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Ранее Украина выразила протест России из-за проведения выборов в российскую Государственную думу на территории временно оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В заявлении МИД говорилось, что Украина рассматривает такие действия как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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