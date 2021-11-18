Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський запровадив санкції проти 28 співробітників спецслужб РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 листопада, 16:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Санкції проти цих людей РНБО запропонувала запровадити ще у серпні
Санкції запроваджено проти 23 росіян та п'яти українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Санкції запроваджено проти 23 росіян та п'яти українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 28 співробітників спецслужб РФ (23 громадян Росії та 5 громадян України).

Відповідний указ №584/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Реклама

Санкції передбачають:

  • блокування активів,
  • обмеження торгових операцій,
  • припинення транзиту ресурсів,
  • запобігання виведенню капіталів за межі України,
  • зупинення виконання економічних зобов'язань,
  • заборона на участь у приватизації та оренді державного майна.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ набув чинності у день опублікування.

Як розвивалися події

Санкції проти цих людей РНБО запропонувала запровадити ще 20 серпня. Тоді секретар Ради Олексій Данилов заявляв, що вони є співробітниками розвідувальних та спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях.

Реклама

Крім того, Міністерство закордонних справ має звернутися до США та Євросоюзу із проханням накласти аналогічні обмеження на цих людей.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вдарив по Росії новими санкціями.

Також нагадаємо, ЄС покарав режим Лукашенка новими санкціями.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Згадати молодість: як народні депутати виглядали у студентські роки Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти