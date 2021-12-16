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Зеленский сказал, когда все забудут про карантин в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 16:56
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Полный курс вакцинации поможет победить коронавирус
Зеленский рассказал о планах на 2022 год
Зеленский рассказал о планах на 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в статье для "НВ" назвал приоритеты на 2022 год, среди которых – сделать все, чтобы украинцы забыли о карантине.

По его словам, в следующем году продолжится кампании по вакцинации.

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"Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому, государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от подобных ощущений. С этой точки зрения – 2022 год станет решающим для Украины. Только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине", – сказал президент.

Ситуация с карантином в Украине

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом – все больше областей выходят из красной зоны и стают желтыми. При этом для безопасности граждан власти продлили адаптивный карантин и готовятся начать вакцинацию третьей дозой прививки.

За прошлые сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Вакцинация

С начала вакцинальной кампании украинцы получили более 27 млн прививок от COVID-19. За последние сутки в Украине вакцинировали 142 926 человек. Первую дозу получили 47 519 украинцев, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

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За все время кампании привито 14 269 057 человек, из них получили две дозы – 12 735 628 украинцев. Всего сделано 27 004 683 прививки.

Карантин продолжается

Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

Коронавирус мутирует

В Польше зафиксировали первый случай "Омикрона". Таким образом, новый штамм коронавируса стал ближе к Украине. Подробнее об опасности и симптомах "Омикрона" – читайте далее в материале "Сегодня".

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