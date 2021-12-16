Зеленський сказав, коли всі забудуть про карантин в Україні

Президент України Володимир Зеленський у статті для " НВ назвав пріоритети на 2022 рік, серед яких – зробити все, щоб українці забули про карантин.
За його словами, наступного року продовжиться кампанії з вакцинації.
"Жодна людина не може і не повинена терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов'язана пропонувати рішення, ми здатні вберегти суспільство від подібних відчуттів. З цього погляду – 2022 рік стане вирішальним для України. Тільки повний курс вакцинації для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, щоб забути про карантин", – сказав президент.
Ситуація з карантином в Україні
В Україні покращується ситуація з коронавірусом – все більше областей виходять із червоної зони та стають жовтими. При цьому для безпеки громадян влада продовжила адаптивний карантин і готується розпочати вакцинацію третьою дозою щеплення.
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Минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксували 9590 нових випадків COVID-19 . За даними МОЗ, серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників.
Вакцинація
З початку вакцинальної кампанії українці отримали понад 27 млн. щеплень від COVID-19. За останню добу в Україні вакцинували 142 926 людини. Першу дозу отримали 47 519 українців, повністю імунізовано – 95 407 осіб.
За весь час кампанії щеплено 14 269 057 людина, із них отримали дві дози – 12 735 628 українців. Усього зроблено 27 004 683 щеплення.
Карантин продовжується
Під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно.
Коронавірус мутує
У Польщі зафіксували перший випадок "Омікрону". Отже, новий штам коронавірусу став ближчим до України. Детальніше про небезпеку та симптоми "Омікрону" – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".