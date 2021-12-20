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Отменит ли Зеленский обязательную вакцинацию – что решил президент

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 19:15
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Вакцинация в Украине проходит согласно законодательству и не нарушает права человека, считает президент
Зеленский поблагодарил антиваксеров за петицию
Зеленский поблагодарил антиваксеров за петицию / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой призывал полностью отменить карантин и "добровольно-принудительную" вакцинацию от COVID-19 дав понять, в Украине все проходит в рамках действующего законодательства. Об этом говорится на сайте главы государства.

Что требовал автор петиции

"Прошу президента и парламент пересмотреть средства влияния чиновников на людей. Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать – хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах – поддержите же теперь и вы нас", – указал автор петиции Дмитрий Зинькевич.

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Что ответил Зеленский

В своем ответе глава президент отметил, что введенные противоэпидемические меры не противоречат законодательству.

"Украинское законодательство предусматривает в случае распространения отдельных особо опасных инфекционных заболеваний введение обязательных медосмотров, прививок и карантина", – говорится в ответе президента.

Также Зеленский отметил, что карантинные ограничения в стране и вакцинация предусмотрены законами о защите населения от инфекционных болезней и об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также регулируются постановлениями Кабмина, указами президента и решениями СНБО.

"Таким образом общественные отношения по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности властей, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил всех, кто присоединился к петиции и посоветовал им беречь себя и своих родных.

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Вакцинация в Украине

В Украине снизились темпы вакцинации от коронавируса. За прошлую неделю вакцинировано только 784 тыс. украинцев.

Показатели вакцинации

В Украине вакцинировали менее 50% взрослого населения. По данным Радуцкого, среди группы людей старше 60 лет особенно низкий показатель прививок. Получили прививку одной дозой 37%, второй дозой – 33%.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26). За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

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За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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