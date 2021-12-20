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Чи скасує Зеленський обов'язкову вакцинацію – що вирішив президент

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 19:15
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Вакцинація в Україні відбувається згідно із законодавством та не порушує права людини, вважає президент
Зеленський подякував антиваксерам за петицію
Зеленський подякував антиваксерам за петицію / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію , автор якої закликав повністю скасувати карантин та "добровільно-примусову" вакцинацію від COVID-19, давши зрозуміти, в Україні все проходить у рамках чинного законодавства. Про це йдеться на сайті глави держави.

Що вимагав автор петиції

"Прошу президента і парламент переглянути засоби впливу чиновників на людей. Прошу заборонити примусову вакцинацію населення. Не має бути такого, що люди вакцинуються простроченими вакцинами під страхом звільнення з роботи або неотримання заробітної плати. Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати – хочуть вони вакцинуватися чи ні. Ми вас підтримали на виборах – підтримайте тепер і ви нас", – зазначив автор петиції Дмитро Зінькевич.

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Що відповів Зеленський

У своїй відповіді глава президента зазначив, що введені протиепідемічні заходи не суперечать законодавству.

"Українське законодавство передбачає у разі поширення окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань запровадження обов'язкових медоглядів, щеплень та карантину", – йдеться у відповіді президента.

Також Зеленський зазначив, що карантинні обмеження в країні та вакцинація передбачені законами про захист населення від інфекційних хвороб та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також регулюються постановами Кабміну, указами президента та рішеннями РНБО.

"Таким чином суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності влади, підприємств, установ та організацій врегульовані законодавством", – сказав він.

Зеленський також подякував усім, хто приєднався до петиції та порадив їм берегти себе та своїх рідних.

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Вакцинація в Україні

В Україні знизилися темпи вакцинації від коронавірусу. За минулий тиждень вакциновано лише 784 тис. українців.

Показники вакцинації

В Україні вакцинували менше ніж 50% дорослого населення. За даними Радуцького, серед групи людей, старших за 60 років, особливо низький показник щеплень. Отримали щеплення однією дозою 37%, другою – 33%.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26). Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людина одужали.

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За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестування.

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