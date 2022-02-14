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Зеленский поздравил жену с Днем Валентина – были цветы и волшебное признание

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 февраля, 23:38
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Владимир Зеленский записал еще одно обращение к украинцам по случаю праздника
Владимир Зеленский с женой пожелали всем любви
Владимир Зеленский с женой пожелали всем любви / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский после обращения к украинцам записал еще одно видео, в котором он, вместе с супругой, поздравил всех с праздником. Видео разместил Офис президента на своей странице в Facebook.

"14 февраля 2022 года, мы снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно показать сейчас всем, что мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", сказал он.

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В свою очередь, супруга главы государства также обратилась к украинцам и поздравила всех с Днем влюбленных.

"Поздравляем всех с Днем Влюбленных, любите друг друга, любите Украину", сказала она.

Президент подарил своей супруге большой букет из ромашек и роз, в конце обращения чета Зеленских обменялись поцелуями.

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Накануне появилась информация о том, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения жена президента покинула страну. Во время пресс-конференции президент заявил, что вся его семья находится в Украине.

"Моя жена – не просто жена, она – первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи", – сказал глава государства.

Также различны СМИ сообщали, что из Украины на чартерах массово начали вылетать политики и олигархи якобы угрозы вторжения РФ, которая якобы была намечена на 14-16 февраля.

Обращение к украинцам

На фоне нагнетания ситуации касательного возможного вторжения России в Украину, Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам.

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До этого в крайний раз Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе.

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