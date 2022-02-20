Зеленский обсудил обострение на Донбассе с руководством силовых ведомств

Совещание состоялось в аэропорту "Борисполь" после возвращения президента с Мюнхенской конференции

Зеленский заслушал детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении из Мюнхенской конференции провел в аэропорту "Борисполь" совещание с руководством силовых ведомств.

Об этом сообщает Офис президента

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Владимир Зеленский заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск.

Глава государства получил актуальную информацию от разведывательных служб о ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Также речь шла о насущных проблемах гуманитарного характера и путях их решения. Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и необходимые шаги Украины в случае реализации каждого из них.

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Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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