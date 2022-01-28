Зеленский хочет финансовых гарантий для Украины – о чем речь

Для Украины важно стабилизировать экономику, на это будет потрачено 4-5 млрд. долларов

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами прокомментировал ситуацию с инвесторами, которые получает Украина от международных партнеров. Трансляцию вел телеканал Украина 24 канал.

Зеленский рассказал, что он разговаривал с лидерами различных государств и говорил им, что Украине сейчас необходимо стабилизировать экономику страны

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Отвечая на вопрос журналиста агентства Bloombergо том, как он оцениваете потребности Украины в заимствованиях, какая это сумма президент ответил, что тут вопрос не в деньгах.

" Это не просто заимствования, это вопрос в финансовых гарантиях, это инвестиции, вопрос не в суммах. Мы получим поддержку, получаем макрофинансовую помощь от ЕС. Мы говорим о сигналах разных стран – ЕС, США, Канады. Для стабилизации экономики мы потратим около 4-5 млрд, эта сумма очень нужна. Но вопрос не в сумме. Главное, что верят в стойкость нашей экономики и дают сигналы", – сказал президент.

Финансовая помощь Украине

24 января Европейский союз предложил предложили выделить Украине новый пакет финансовой помощи. Экстренная макрофинансовая помощь составит 1,2 млрд грн. Если решение будет принято, то первый транш предоставят в размере 600 млн евро. Кроме того, в этот день Украина получила около 700 млн. долларов второго транша от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

3 августа 2021 года Международный валютный фонд таки выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR – 650 млрд долларов. Поскольку Украина входит в число стран-получателей.