Зеленський хоче фінансових гарантій для України – про що йдеться

Для України важливо стабілізувати економіку, на це буде витрачено 4-5 млрд доларів

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами прокоментував ситуацію з інвесторами, які отримує Україна від міжнародних партнерів. Трансляцію вів телеканал Україна 24 канал.

Зеленський розповів, що він розмовляв з лідерами різних держав та казав їм, що Україні зараз необхідно стабілізувати економіку країни.

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Відповідаючи на запитання журналіста агентства Bloomberg про те, як він оцінюєте потреби України у запозиченнях, яка це сума, президент відповів, що тут питання не в грошах.

" Це не просто запозичення, це питання у фінансових гарантіях, це інвестиції, питання не в сумах. Ми матимемо підтримку, отримуємо макрофінансову допомогу від ЄС. Ми говоримо про сигнали різних країн – ЄС, США, Канади. Для стабілізації економіки ми витратимо близько 4-5 млрд, ця сума дуже потрібна. Та питання не в сумі. Головне, що вірять у стійкість нашої економіки та дають сигнали", – сказав президент.

Фінансова допомога Україні

24 січня Європейський Союз запропонував виділити Україні новий пакет фінансової допомоги. Екстрена макрофінансова допомога становитиме 1,2 млрд грн. Якщо рішення буде ухвалено, то перший транш нададуть у розмірі 600 млн євро. До того ж, цього дня Україна отримала близько 700 млн доларів другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.

3 серпня 2021 року Міжнародний валютний фонд таки виділив на відновлення глобальної економіки 456 млрд SDR – 650 млрд доларів. Оскільки Україна входить до країн-отримувачів.