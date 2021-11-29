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Выполнили ультиматум: Андерссон стала премьером Швеции второй раз за неделю

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 ноября, 17:25
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Магдалена Андерссон вводит новую модель сотрудничества с политическими партиями
Магдалена Андерссон второй раз попробует поработать премьером Швеции / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Магдалена Андерссон второй раз попробует поработать премьером Швеции / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Лидер шведской Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон во второй раз за неделю стала премьер-министром королевства. Таким образом она войдет в историю как первая женщина – премьер Швеции.

Об этом сообщает Reuters.

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Выполнили ультиматум

Второй раз политик согласилась возглавить этот пост в нелегкие для всей Европы времена после того, как остальные парламентские партии пошли на выполнение ее условия – правительство будет формировать исключительно ее партия. В результате во время голосования Партия зеленых, Левая партия и Партия центра воздержались от голосования за ее кандидатуру.

Как сообщает агентство Politico, в качестве главы однопартийного правительства Андерссон намерена заключать сделки по каждому конкретному вопросу с каждой из парламентских партий по отдельности. Т.е. по каждому отдельному вопросу искать союзников в разных политических силах. В успех идеи в Швеции не очень верят.

Пять дней назад

На прошлой неделе Магдалена Андерссон ушла в отставку менее чем через сутки после избрания главой правительства.

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Тогда политик была недовольна принятым проектом бюджета, который предложила и утвердила оппозиция. Проект же ее команды был отклонен.

Новый премьер

  • Ева Магдалена Андерссон родилась в 1967 году в старинном шведском городе Уппсала в семье преподавателя Уппсальского университета и учительницы.
  • Закончила Стокгольмскую школу экономики, Институт перспективных исследований в Вене (Австрия) и Гарвардский университет (США).
  • В 1996-1998 годах была политическим экспертом в Аппарате премьер-министра Йорана Перссона.
  • В 1998-2004 годах – руководитель отдела планирования в Аппарате премьер-министра.
  • В 2004-2006 годах – госсекретарь министерства финансов Швеции, член правления компании ATG, которая до 2019 года была монопольным оператором Швеции по приему ставок на скачках.
  • 3 октября 2014 года заняла пост министра финансов Швеции.
  • 4 ноября этого года по итогам голосования была избрана председателем Социал-демократической рабочей партии Швеции.
  • Замужем, имеет двоих детей.

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