Виконали ультиматум: Андерссон стала прем'єром Швеції вдруге за тиждень

Магдалена Андерссон запроваджує нову модель співпраці з політичними партіями

Магдалена Андерссон вдруге спробує попрацювати прем'єром Швеції / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Лідер шведської Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон вдруге за тиждень стала прем'єр-міністром королівства. Таким чином вона увійде в історію як перша жінка – прем'єр Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

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Виконали ультиматум

Вдруге політик погодилася очолити цю посаду в нелегкі для всієї Європи часи після того, як інші парламентські партії пішли на виконання її умови – уряд формуватиме виключно її партія. В результаті під час голосування Партія зелених, Ліва партія та Партія центру утрималися від голосування за її кандидатуру.

Як повідомляє агентство Politico, в якості голови однопартійного уряду Андерссон має намір укладати угоди з кожного конкретного питання з кожною з парламентських партій окремо. Тобто – з кожного окремого питання шукати союзників у різних політичних силах. У успіх її ідеї у Швеції не дуже вірять.

П'ять днів тому

Минулого тижня Магдалена Андерссон пішла у відставку менш ніж за добу після обрання главою уряду.

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Тоді політик була незадоволена ухваленим проектом бюджету, який запропонувала та затвердила опозиція. Проект її команди був відхилений.

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