Виконали ультиматум: Андерссон стала прем'єром Швеції вдруге за тиждень

Лідер шведської Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон вдруге за тиждень стала прем'єр-міністром королівства. Таким чином вона увійде в історію як перша жінка – прем'єр Швеції.
Про це повідомляє Reuters.
Виконали ультиматум
Вдруге політик погодилася очолити цю посаду в нелегкі для всієї Європи часи після того, як інші парламентські партії пішли на виконання її умови – уряд формуватиме виключно її партія. В результаті під час голосування Партія зелених, Ліва партія та Партія центру утрималися від голосування за її кандидатуру.
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Як повідомляє агентство Politico, в якості голови однопартійного уряду Андерссон має намір укладати угоди з кожного конкретного питання з кожною з парламентських партій окремо. Тобто – з кожного окремого питання шукати союзників у різних політичних силах. У успіх її ідеї у Швеції не дуже вірять.
П'ять днів тому
Минулого тижня Магдалена Андерссон пішла у відставку менш ніж за добу після обрання главою уряду.
Тоді політик була незадоволена ухваленим проектом бюджету, який запропонувала та затвердила опозиція. Проект її команди був відхилений.
Новий прем'єр
- Єва Магдалена Андерссон народилася в 1967 році у старовинному шведському місті Уппсала в сім'ї викладача Уппсальського університету та вчительки.
- Закінчила Стокгольмську школу економіки, Інститут перспективних досліджень у Відні (Австрія) та Гарвардський університет (США).
- У 1996-1998 рр. була політичним експертом в Апараті прем'єр-міністра Йорана Перссона.
- У 1998-2004 роках – керівник відділу планування в Апараті прем'єр-міністра.
- У 2004-2006 роках – держсекретар міністерства фінансів Швеції, член правління компанії ATG, яка до 2019 року була монопольним оператором Швеції щодо прийому ставок на перегонах.
- 3 жовтня 2014 року обійняла посаду міністра фінансів Швеції.
- 4 листопада цього року за підсумками голосування була обрана головою Соціал-демократичної робітничої партії Швеції.
- Одружена, має двох дітей.