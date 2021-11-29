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Виконали ультиматум: Андерссон стала прем'єром Швеції вдруге за тиждень

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 17:25
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Магдалена Андерссон запроваджує нову модель співпраці з політичними партіями
Магдалена Андерссон вдруге спробує попрацювати прем'єром Швеції / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Магдалена Андерссон вдруге спробує попрацювати прем'єром Швеції / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Лідер шведської Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон вдруге за тиждень стала прем'єр-міністром королівства. Таким чином вона увійде в історію як перша жінка – прем'єр Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

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Виконали ультиматум

Вдруге політик погодилася очолити цю посаду в нелегкі для всієї Європи часи після того, як інші парламентські партії пішли на виконання її умови – уряд формуватиме виключно її партія. В результаті під час голосування Партія зелених, Ліва партія та Партія центру утрималися від голосування за її кандидатуру.

Як повідомляє агентство Politico, в якості голови однопартійного уряду Андерссон має намір укладати угоди з кожного конкретного питання з кожною з парламентських партій окремо. Тобто – з кожного окремого питання шукати союзників у різних політичних силах. У успіх її ідеї у Швеції не дуже вірять.

П'ять днів тому

Минулого тижня Магдалена Андерссон пішла у відставку менш ніж за добу після обрання главою уряду.

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Тоді політик була незадоволена ухваленим проектом бюджету, який запропонувала та затвердила опозиція. Проект її команди був відхилений.

Новий прем'єр

  • Єва Магдалена Андерссон народилася в 1967 році у старовинному шведському місті Уппсала в сім'ї викладача Уппсальського університету та вчительки.
  • Закінчила Стокгольмську школу економіки, Інститут перспективних досліджень у Відні (Австрія) та Гарвардський університет (США).
  • У 1996-1998 рр. була політичним експертом в Апараті прем'єр-міністра Йорана Перссона.
  • У 1998-2004 роках – керівник відділу планування в Апараті прем'єр-міністра.
  • У 2004-2006 роках – держсекретар міністерства фінансів Швеції, член правління компанії ATG, яка до 2019 року була монопольним оператором Швеції щодо прийому ставок на перегонах.
  • 3 жовтня 2014 року обійняла посаду міністра фінансів Швеції.
  • 4 листопада цього року за підсумками голосування була обрана головою Соціал-демократичної робітничої партії Швеції.
  • Одружена, має двох дітей.

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