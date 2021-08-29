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Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
29 августа, 22:36
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Президенты Украины и США не встретятся 31 августа, встречу двух лидеров, которая изначально планировалась на 30-е, снова перенесли
Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Байден готовятся к переговорам. Коллаж "Сегодня"

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября.

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Эту информацию подтвердили в Белом доме украинской службе "Голоса Америки".

Изначально встреча двух лидеров планировалась 30 августа, затем ее перенесли на 31 число, а 1 сентября у Владимира Зеленского в США были запланированы другие мероприятия.

Первый перенос даты министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил тем, что это произошло "в связи с расширением программы визита".

Почему было принято решение об очередном переносе встречи, не сообщается.

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Отметим, ранее в Белом доме анонсировали, что на встрече планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетической безопасности, что, очевидно, означает дискуссию о российском проекте "Северный поток – 2".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, который планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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