Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

Президенти України і США не зустрінуться 31 серпня, зустріч двох лідерів, яка спочатку планувалася на 30-те, знову перенесли

Зеленський і Байден готуються до переговорів. Колаж "Сьогодні"

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня.

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Цю інформацію підтвердили у Білому домі українській службі "Голосу Америки".

Спочатку зустріч двох лідерів планувалася 30 серпня, потім її перенесли на 31 число, а 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші заходи.

Перше перенесення дати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив тим, що це сталося "у зв'язку з розширенням програми візиту".

Чому було ухвалене рішення про чергове перенесення зустрічі, не повідомляється.

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Зазначимо, раніше в Білому домі анонсували, що на зустрічі планують обговорити співпрацю у сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проєкт "Північний потік – 2".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.