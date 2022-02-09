Войны не будет? Смелое заявление главы МИД Испании об Украине

Дипломат даже не рассматривает вероятность того, что будет вторжение России в Украину

Глава МИД Испании прибудет с визитом в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев 9 февраля по приглашению главы МИД Украины прибудет министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цель визита

Визит запланирован дипломатом для того, что продемонстрировать солидарность с Украиной и способствовать деэскалации напряженности с РФ, сгруппировавшей свои войска на границах нашей страны.

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"Никто не готовится к войне... Причина моей сегодняшней поездки в Киев и встречи со своим украинским коллегой состоит в том, чтобы убедиться, что диалог и дипломатия – это путь к разрешению любых споров", – сказал министр.

В ходе визита Альбарес встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В Украине он пробудет два дня, после этого дипломат отправится в Лион, чтобы встретиться со своим французским коллегой. Завтра проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Все наши усилия направлены на мирное разрешение этого спора, я не рассматриваю войну даже как гипотезу", – отметил Альбарес.

Будет ли вторжение в Украину

Запад возмущен позицией Украины

29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщило, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.

Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения в страну. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и спешно не покидает страну.

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Зеленский против паники среди населения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать. Украина живет в состоянии войны уже восьмой год.