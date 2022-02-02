Военный призыв собираются отменить: что задумали в Минобороны

Украина перейдет на систему интенсивной военной подготовки с отказом от призыва на срочную службу

Прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу планируют начать с 1 января 2024 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отказ от срочной службы позволит получить базовые военные навыки. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.

Украина создает новую армию

"Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – отметил он.

По его словам, сейчас стоит задача обеспечить увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и перейти на систему интенсивной военной подготовки с отказом от призыва на срочную службу. Этап перехода рассчитан на четыре года.

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"Нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. В качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Уже с 1 января 2024 года мы намерены полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку", — рассказал Резников.

Отмена призыва

В Украине отменят призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Кабинету министров поручили обеспечить подготовку и внести на рассмотрение ВР соответствующий законопроект.

Приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательную службу. Как выяснилось, это не призыв, а мера на случай необходимости.

Еще во времена Кучмы

Создание армии полностью на профессиональной основе – вопрос, затрагиваемый в Украине в течение уже двух десятков лет. Еще в начале 2000-х президент Леонид Кучма ставил задачу разработать планы поэтапного перехода на контрактную службу до 2015 года.

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Виктор Ющенко тоже пытался

Будучи кандидатом в президенты, Виктор Ющенко внес пункт об отмене призыва на военную службу и обеспечении комплектования профессиональной армии по контракту, начиная с 2010 года, в свою предвыборную программу.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко, будучи премьером, обещала отменить призыв с 1 января 2008 года. Обещала, и не один раз.