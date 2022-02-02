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Військовий призов збираються скасувати: що задумали у Міноборони

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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2 лютого, 14:51
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Україна перейде на систему інтенсивної військової підготовки із відмовою від призову на строкову службу
Припинення призову громадян України на строкову військову службу планують розпочати з 1 січня 2024 року.
Припинення призову громадян України на строкову військову службу планують розпочати з 1 січня 2024 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Відмова від строкової служби дозволить здобути базові військові навички. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє прессслужба відомства.

Україна створює нову армію

"Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібне не лише сучасне озброєння, а й численна, професійна, мотивована армія. Так ми зможемо утримувати у безпеці весь периметр державного кордону та потенційно небезпечні напрямки", – зазначив він.

За його словами, зараз стоїть завдання забезпечити збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб та перейти на систему інтенсивної військової підготовки з відмовою від призову на термінову службу. Етап переходу розрахований на чотири роки.

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"Нам потрібна професійна армія для стримування та формат підготовки мобілізаційного резерву. Як альтернатива вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не підпадатимуть під призов. Вже з 1 січня 2024 року ми маємо намір повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку", – розповів Резніков.

Скасування призову

В Україні скасують призов на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Кабінету міністрів доручили забезпечити підготовку та внести на розгляд ВР відповідний законопроєкт.

Наказ Міноборони про те, що українки мають стати на військовий облік, значить обов'язкову службу. Як з'ясувалося, це не призов, а міра на випадок потреби.

Ще за часів Кучми

Створення армії повністю на професійній основі – питання, яке порушується в Україні протягом уже двох десятків років. Ще на початку 2000-х президент Леонід Кучма ставив завдання розробити плани поетапного переходу на контрактну службу до 2015 року.

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Віктор Ющенко теж намагався

Будучи кандидатом у президенти, Віктор Ющенко вніс пункт про відміну призову на військову службу та забезпечення комплектування професійної армії за контрактом, починаючи з 2010 року, до своєї передвиборчої програми.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко, будучи прем'єром, обіцяла скасувати призов із 1 січня 2008 року. Обіцяла, і неодноразово.

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