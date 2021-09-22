Водитель всех спас от расстрела – криминалист о покушении на Шефира

Покушение на Сергея Шефира – это спланированная акция, но исполнители были недостаточно профессиональными, убежден криминалист Сергей Пархоменко

В авто выпустили более 10 пуль / Коллаж "Сегодня"

" Это не случайность, акция спланирована. Первый стрелок по ходу движения автомобиля должен остановить автомобиль, а второй – имел сбоку расстрелять пассажиров. Но это не удалось сделать, пожалуй, благодаря водителю, который продолжил движение и они остались живы. Поэтому спас ситуацию именно водитель ", – рассказал подполковник милиции запаса, криминалист в прямом эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Сергея Пархоменко, план нападающих провалился также за их недостаточной профессионализм и неправильный выбор оружия. Ведь неточная стрельба из автомата в большинстве случаев не способна остановить автомобиль, движущийся по трассе, убежден криминалист.

Реклама

В то же время, вероятность найти исполнителей уменьшаются с каждой минутой. Ведь если за первый час после покушения никого не задержали – нападавшие могли уже пара раз сменить транспортное средство, считает Сергей Пархоменко.

Напомним , утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. За авто выпустили более 10 пуль.