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Водій всіх врятував від розстрілу – кріміналіст про замах на Шефіра

22 вересня, 12:54
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Замах на Сергія Шефіра – це спланована акція, але виконавці були недостатньо професійними, переконаний криміналіст Сергій Пархоменко
В авто випустили більше 10 пуль / Колаж "Сьогодні"
В авто випустили більше 10 пуль / Колаж "Сьогодні"

"Це не випадковість, акція спланована. Перший стрілок по ходу руху автомобіля мав зупинити автомобіль, а другий – мав збоку розстріляти пасажирів. Але це не вдалося зробити, мабуть, завдяки водієві, який продовжив рух і вони залишилися живими. Тому врятував ситуацію саме водій", – розповів підполковник міліції запасу, криміналіст в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку Сергія Пархоменка, план нападників провалився також через їхню недостатню професійність та неправильний вибір зброї. Адже неточна стрільба із автомата у більшості випадків не здатна зупинити автомобіль, який рухається трасою, переконаний криміналіст.

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Водночас, ймовірність знайти виконавців зменшуються з кожною хвилиною. Адже якщо за першу годину після замаху нікого не затримали – нападники могли вже кілька разів змінити транспортний засіб, вважає Сергій Пархоменко.

Нагадаємо, вранці 22 вересня близько села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За авто випустили більше 10 куль.

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