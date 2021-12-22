Во Львове просят Зеленского переименовать Россию – название уже придумали

Предлагают на государственном уровне по-другому называть не только РФ, но и ее граждан

Во Львове нашли историческую связь с тем названием, которое они предлагают утвердить/Коллаж "Сегодня"

Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с тем, чтобы власти Украины восстановили историческую справедливость и вернули Российской Федерации ее историческое название.

Об этом сообщается на сайт облсовета.

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Основания

Во время очередного сессионного заседания Львовского облсовета депутаты предложили принять решение на государственном уровне с тем, чтобы на территории Украины использовать название "Московия" вместо "Россия" или "Российская Федерация". Граждан России предложено именовать "московитами".

"В течение последних несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, который постоянно посягает на нашу территорию, неправомерно пользуется украденной государственной и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключении Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721-го Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором", – говорится в обращении.

В документе указывается, что на картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века нет такой страны как Россия, только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

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Смена названий

Идея с переименованием России не нова. Причем у нас предлагают назло Владимиру Путину дать другое название даже Украине.