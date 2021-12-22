Во Львове просят Зеленского переименовать Россию – название уже придумали

Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с тем, чтобы власти Украины восстановили историческую справедливость и вернули Российской Федерации ее историческое название.
Об этом сообщается на сайт облсовета.
Основания
Во время очередного сессионного заседания Львовского облсовета депутаты предложили принять решение на государственном уровне с тем, чтобы на территории Украины использовать название "Московия" вместо "Россия" или "Российская Федерация". Граждан России предложено именовать "московитами".
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"В течение последних несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, который постоянно посягает на нашу территорию, неправомерно пользуется украденной государственной и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключении Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721-го Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором", – говорится в обращении.
В документе указывается, что на картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века нет такой страны как Россия, только как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.
Смена названий
Идея с переименованием России не нова. Причем у нас предлагают назло Владимиру Путину дать другое название даже Украине.
- Например, не так давно спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется.
- А некоторые, например, журналист Дмитрий Гордон предлагают переименовать Украину... в Россию. "Я бы назвал Украину Россия-1, чтобы та Россия, которая ТА Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка", – заявил Гордон как-то в эфире.