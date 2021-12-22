У Львові просять Зеленського перейменувати Росію – назву вже вигадали

Пропонують на державному рівні по-іншому називати не лише РФ, а й її громадян

У Львові знайшли історичний зв'язок із тією назвою, яку вони пропонують затвердити/Колаж "Сьогодні"

Львівська обласна рада звернулася до президента України Володимира Зеленського з тим, щоб влада України відновила історичну справедливість і повернула Російській Федерації її історичну назву.

Про це повідомляє сайт облради.

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Основи

Під час чергового сесійного засідання Львівської облради депутати запропонували ухвалити рішення на державному рівні для того, щоб на території України використати назву "Московія" замість "Росія" або "Російська Федерація". Громадян Росії запропоновано називати "московитами".

"Протягом останніх кількох сотень років наш північно-східний сусід, який постійно зазіхає на нашу територію, неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія". 300 років тому, після низки перемог над Швецією та укладанням Ніштадтського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором", – йдеться у зверненні.

У документі вказується, що на картах та атласах XV, XVI і навіть XVIII століття немає такої країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно називалася як Московія, Московитія, інколи ж навіть Тартарія.

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Зміна назв

Ідея з перейменуванням Росії не нова. Причому у нас пропонують назло Володимиру Путіну дати іншу назву навіть Україні.