Во Львов начали вывозить документы Офиса генпрокурора – журналист (фото)

Пока что официальной информации о том, что произошло, нет

Причины пока что не известны / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львов начали отправлять архивы. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Бойко.

"Началась эвакуация Офиса генпрокуратуры. Во Львов уже отправились общий архив, личные дела сотрудников и документация управления охраны государственной тайны", – написал он.

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Напомним, что 29 ноября 2021 года Washington Post написал, что украинская разведка перенесла секретные документы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве "в безопасные места на западе страны".

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Что пишут западные СМИ

29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщили, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.

Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и не покидает спешно страну.