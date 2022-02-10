До Львова почали вивозити документи Офісу генпрокурора – журналіст (фото)

Поки що офіційної інформації про те, що сталося, немає

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Львова почали відправляти архіви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Володимир Бойко.

"Почалася евакуація Офісу генпрокуратури. До Львова вже вирушили загальний архів, особисті справи працівників та документація управління охорони державної таємниці", – написав він.

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Нагадаємо, що 29 листопада 2021 року Washington Post написав, що українська розвідка перенесла секретні документи та обладнання зі штаб-квартири у Києві "в безпечні місця на заході країни".

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Що пишуть західні ЗМІ

29 січня CNN з посиланням на джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомили, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну.

Іноземні ЗМІ занепокоєні тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося, що в країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям, ніхто не спустошує полиці магазинів з продуктами й не покидає країну.