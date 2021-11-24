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В Украине появился политик, который выигрывает во втором туре у Владимира Зеленского

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 13:53
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В рейтинге поменялись лидеры, Разумков пошел в первую четверку
Обнародован новый соцопрос
Обнародован новый соцопрос / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы сейчас проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,2% украинцев, что на 7% больше, чем у его основного соперника Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября.

Украинцам задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Сколько набрали бы политики:

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  • президент Владимир Зеленский – 25,2%;
  • пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко – 17,5%;
  • один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 10,9%;
  • лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 9,4%;
  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 7,5%.
  • лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 5,2%;
  • экс-премьер, лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман – 4,9%;
  • экс-нардеп Евгений Мураев – 4,8%;

Кто победил бы во втором туре

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50%.

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Социологи отмечают, что по сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка Порошенко (с 9 до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2 до 3,5%). Уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился.

Опрос проводился в период во всех подконтрольных правительству регионах среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства. Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим показателям, ошибка выборки с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,3%.

Не подтверждает и не опровергает

Сам же Разумков, которого сватают в президенты, прямо о своих политических намерениях не говорит. О гипотетической возможности баллотирования в президенты он в очередной раз намекнул в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Ведущий мимолетом спросил: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?". На что Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

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Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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