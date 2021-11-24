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В Україні з'явився політик, який виграє у другому турі у Володимира Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 13:53
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У рейтингу змінилися лідери, Разумков увійшов до першої четвірки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якби зараз відбувалися президентські вибори, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,2% українців, що на 7% більше, ніж у його основного суперника Петра Порошенка. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 11 до 17 листопада.

Українцям запитали, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом. Скільки б набрали політики:

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  • президент Володимир Зеленський – 25,2%;
  • п'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко – 17,5%;
  • один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 10,9%;
  • лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 9,4%;
  • речник Верховної Ради Дмитро Разумков – 7,5%.
  • лідер партії "Сила та честь" Ігор Смешко – 5,2%;
  • екс-прем'єр, лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман – 4,9%;
  • екс-нардеп Євген Мураєв – 4,8%;

Хто б переміг у другому турі

У разі виходу до другого туру Зеленського та Разумкова за Зеленського проголосували б 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова — відповідно 25% та 50%.

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Соціологи зазначають, що порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Порошенка (з 9 до 11% серед усіх опитаних) та Гройсмана (з 2 до 3,5%). Рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Опитування проводилося в період у всіх підконтрольних уряду регіонах серед 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання. Вибірка є репрезентативною за основними соціально-демографічними показниками, помилка вибірки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,3%.

Не підтверджує та не спростовує

Сам Розумков, якого сватають у президенти, прямо про свої політичні наміри не говорить. Про гіпотетичну можливість балотування в президенти він вкотре натякнув у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" . Ведучий швидко запитав: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента?". На що Разумков відповів: "Я хіба таке говорив? Я не говорив "ні".

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Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
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