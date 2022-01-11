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"Не стоит недооценивать": в США прокомментировали переговоры с Россией

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 января, 08:53
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В Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: коллаж "Сегодня"
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки и союзники государства имеют достаточно рычагов воздействия на Россию.

Об этом он сказал во время брифинга.

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По словам Прайса, Москве не стоит недооценивать действия, которые может предпринять Вашингтон для воздействия на страну.

"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас", – сказал он.

Во время брифинга он прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Кремль призывает Вашингтон не недооценивать риски конфронтации.

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Главный принцип Альянса

Также Прайс заявил, что США не согласятся на требования России. Политик подчеркнул, что обсуждений для запретов на вступление в Альянс для отдельных стран не будет.

"Некоторые из этих (российских – Ред.) предложений мы даже не будем рассматривать", – заверил Прайс.

Он отметил, что США никогда "не будут закрывать двери для вступления в НАТО", так как это всегда было одним из главных принципов Альянса.

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Требования РФ

  • Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. В частности, Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине.
  • 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
  • Известно, что Кремль требовал предоставить "железобетонные гарантии", что Украина никогда не вступит в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.
  • Еще перед началом переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не пойдет на компромисс с Россией "относительно прав государств в Европе выбирать свой собственный путь". Политик подчеркнул, что решать вопрос о членстве Украины может только Киев и государства-члены НАТО.
  • Кроме того, Россия уговаривает США на опасный компромисс.

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