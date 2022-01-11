"Не стоит недооценивать": в США прокомментировали переговоры с Россией

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки и союзники государства имеют достаточно рычагов воздействия на Россию.
Об этом он сказал во время брифинга.
По словам Прайса, Москве не стоит недооценивать действия, которые может предпринять Вашингтон для воздействия на страну.
Далее по теме
"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас", – сказал он.
Во время брифинга он прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Кремль призывает Вашингтон не недооценивать риски конфронтации.
Главный принцип Альянса
Также Прайс заявил, что США не согласятся на требования России. Политик подчеркнул, что обсуждений для запретов на вступление в Альянс для отдельных стран не будет.
"Некоторые из этих (российских – Ред.) предложений мы даже не будем рассматривать", – заверил Прайс.
Он отметил, что США никогда "не будут закрывать двери для вступления в НАТО", так как это всегда было одним из главных принципов Альянса.
Требования РФ
- Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. В частности, Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине.
- 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
- Известно, что Кремль требовал предоставить "железобетонные гарантии", что Украина никогда не вступит в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.
- Еще перед началом переговоров генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не пойдет на компромисс с Россией "относительно прав государств в Европе выбирать свой собственный путь". Политик подчеркнул, что решать вопрос о членстве Украины может только Киев и государства-члены НАТО.
- Кроме того, Россия уговаривает США на опасный компромисс.