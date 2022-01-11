"Не стоит недооценивать": в США прокомментировали переговоры с Россией

В Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки и союзники государства имеют достаточно рычагов воздействия на Россию.

Об этом он сказал во время брифинга.

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По словам Прайса, Москве не стоит недооценивать действия, которые может предпринять Вашингтон для воздействия на страну.

"Не стоит недооценивать то, какие рычаги воздействия есть у нас, какие коллективные рычаги есть у нас", – сказал он.

Во время брифинга он прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Кремль призывает Вашингтон не недооценивать риски конфронтации.

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Главный принцип Альянса

Также Прайс заявил, что США не согласятся на требования России. Политик подчеркнул, что обсуждений для запретов на вступление в Альянс для отдельных стран не будет.

"Некоторые из этих (российских – Ред.) предложений мы даже не будем рассматривать", – заверил Прайс.

Он отметил, что США никогда "не будут закрывать двери для вступления в НАТО", так как это всегда было одним из главных принципов Альянса.

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Требования РФ