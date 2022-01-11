"Не варто недооцінювати": у США прокоментували переговори з Росією

У Женеві 10 січня відбулися двосторонні переговори між США та Росією

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати Америки та союзники держави мають достатньо важелів впливу на Росію.

Про це він сказав під час брифінгу.

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За словами Прайса, Москві не варто недооцінювати дії, які може зробити Вашингтон для впливу на країну.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас", – сказав він.

Під час брифінгу він прокоментував слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який наголосив, що Кремль закликає Вашингтон не недооцінювати ризики конфронтації.

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Головний принцип Альянсу

Також Прайс заявив, що США не погодяться на вимоги Росії. Політик наголосив, що обговорень для заборон на вступ до Альянсу для окремих країн не буде.

"Деякі з цих (російських – Ред.) пропозицій ми навіть не розглядатимемо", – запевнив Прайс.

Він зазначив, що США ніколи "не закриватимуть двері для вступу до НАТО", оскільки це завжди було одним із головних принципів Альянсу.

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Вимоги РФ