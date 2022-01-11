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"Не варто недооцінювати": у США прокоментували переговори з Росією

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 08:53
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У Женеві 10 січня відбулися двосторонні переговори між США та Росією
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Фото: колаж "Сьогодні"
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати Америки та союзники держави мають достатньо важелів впливу на Росію.

Про це він сказав під час брифінгу.

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За словами Прайса, Москві не варто недооцінювати дії, які може зробити Вашингтон для впливу на країну.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас", – сказав він.

Під час брифінгу він прокоментував слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який наголосив, що Кремль закликає Вашингтон не недооцінювати ризики конфронтації.

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Головний принцип Альянсу

Також Прайс заявив, що США не погодяться на вимоги Росії. Політик наголосив, що обговорень для заборон на вступ до Альянсу для окремих країн не буде.

"Деякі з цих (російських – Ред.) пропозицій ми навіть не розглядатимемо", – запевнив Прайс.

Він зазначив, що США ніколи "не закриватимуть двері для вступу до НАТО", оскільки це завжди було одним із головних принципів Альянсу.

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Вимоги РФ

  • Росія вимагає від НАТО так званих гарантій безпеки. Зокрема Кремль хоче, щоб Альянс не розширювався на схід, тобто фактично – щоб не надавав членства Україні.
  • 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
  • Відомо, що Кремль вимагав надати "залізобетонні гарантії", що Україна ніколи не вступить до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.
  • Ще перед початком переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на компроміс із Росією "щодо прав держав у Європі обирати свій власний шлях". Політик наголосив, що вирішувати питання про членство України може лише Київ та держави-члени НАТО.
  • Крім того, Росія умовляє США на небезпечний компроміс.

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