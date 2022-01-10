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У НАТО дали важливу обіцянку Україні напередодні переговорів з Росією

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10 січня, 13:21
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Столтенберг чітко дав зрозуміти, що Кремлю нема на що розраховувати з українського питання
Столтенберг пообіцяв Україні підтримку. Колаж "Сьогодні"
Столтенберг пообіцяв Україні підтримку. Колаж "Сьогодні"

На фоні сьогоднішніх переговорів Росія-США, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову запевнив, що Альянс не піде на компроміс з Москвою і не пожертвує членством України у військово-політичному блоці.

Про це він сказав перед засіданням комісії Україна-НАТО. Європейська правда.

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На спільній з віцепрем'єр-міністром з питань євроінтеграції Ольгою Стафанишиною він чітко дав зрозуміти, що лише Україна та 30 союзників НАТО мають право вирішувати, коли Україна буде готова до членства.

"Ми дуже чітко заявляли, що не підемо на компроміс стосовно права жодної держави в Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо домовленостей про безпеку, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", – сказав Столтенберг.

Також генсек наголосив, що у НАТО не забули про своє рішення на Бухарестському саміті у 2008 році, коли пообіцяли, що Україна таки в майбутньому стане членом Альянсу.

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"Ми зберігаємо прихильність до цього рішення, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", – зазначив генсек.

НАТО не відмовиться від України, незважаючи на ультиматум Кремля

Читайте у нашій статті, чи отримає Україна чітку відповідь у 2022 році про перспективи у НАТО.

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