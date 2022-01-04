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Расмуссен: Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО – настав час це виконати

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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4 січня, 09:11
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Колишній генсек Альянсу пояснив, що робити Заходу з ультиматумом Путіна
Расмуссен закликав НАТО виконати дану Україні обіцянку. Колаж "Сьогодні"
Расмуссен закликав НАТО виконати дану Україні обіцянку. Колаж "Сьогодні"

Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, а Україну та Грузію настав час прийняти в Альянс і навіть дати гарантії захисту союзників, які поширюватимуться на контрольовані ними території (без окупованих).

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Politico.

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За його словами, Альянс не повинен за жодних обставин давати Росії гарантії щодо нерозширення. Більше того, як він нагадав, Москва вже підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси".

"Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію стосовно їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного. Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали. – Ред.) поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін", – сказав Расмуссен.

Ексгенсек НАТО попередив, що якщо зараз Альянс піде Росії на поступки, то це буде поганий сигнал демократичному світу і хороші новини для Кремля. При цьому він упевнений, що Україна так просто не здасться у разі вторгнення Росії.

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Переговори Росія – НАТО

  • Переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.
  • При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.
  • Посол Росії в США Анатолій Антонов також попередив американців про військову відповідь Москви, якщо Захід відмовиться від вимог РФ.
  • Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович теж каже, що найнебезпечніший для України час настане з 14 січня – після завершення переговорів Москви із Заходом.

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