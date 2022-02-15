Польша испугалась и объявила о спецзащите

Вечером 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступило в силу немедленно и продлится минимум до конца месяца. Сообщается на сайте МВД Польши.
Это произошло на фоне кибератаки, которую во вторник перенесли украинские банки и силовые министерства Украины.
Меры в Польше
В сообщении МВД Польши говорится, что предупреждение о первом уровне киберугрозы вступает в силу 15 февраля с 23:59 до 28 февраля до 23:59. Данный режим вводится на основании польского закона о борьбе с терроризмом.
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Отметим, первый уровень является самым низких из четырех возможных. В первую очередь, это сигнал для силовиков и всего аппарата государственного управления к особой бдительности. В таком режиме государственные учреждения должны отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности электронной связи.
С чем связано решение Моравецкого, в сообщении правоохранительного ведомства не сказано.
Ситуация
- 15 февраля Украина в очередной раз подверглась масштабной хакерской атаке. Временно не были доступны сайты Минобороны и ВСУ, оказались заблокированными приложения ПриватБанка и Ощадбанка.
- Месяц назад в ночь на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Тогда пострадали около 70 сайтов.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тогда заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия.
- В начале февраля Сенат США рассматривал возможность введения санкций против Российской Федерации за постоянные кибератаки на Украину.