Польща злякалася та оголосила про спецзахист

Увечері 15 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запровадив підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набуло чинності негайно і триватиме щонайменше до кінця місяця. Повідомляється на сайті МВС Польщі.
Це сталося на тлі кібератаки, яку у вівторок перенесли українські банки та силові міністерства України.
Заходи у Польщі
У повідомленні МВС Польщі йдеться, що попередження про перший рівень кіберзагрози набирає чинності 15 лютого з 23:59 до 28 лютого до 23:59. Цей режим запроваджується на підставі польського закону про боротьбу з тероризмом.
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Зазначимо, перший рівень є найнижчим із чотирьох можливих. Насамперед це сигнал для силовиків і всього апарату державного управління до особливої пильності. У такому режимі державні установи мають відстежувати та перевіряти відсутність порушень безпеки електронного зв'язку.
Із чим пов'язане рішення Моравецького у повідомленні правоохоронного відомства не сказано.
Ситуація
- 15 лютого Україна вкотре зазнала масштабної хакерської атаки. Тимчасово не були доступні сайти Міноборони та ЗСУ, виявилися заблокованими додатки ПриватБанку та Ощадбанку.
- Місяць тому в ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов тоді заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.
- На початку лютого Сенат США розглядав можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації за постійні кібератаки в Україні.